ANGEL GOMES: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - Il direttore sportivo Florent Ghisolfi sta già pensando alla prossima stagione e l'ultimo nome presente sul suo taccuino per rinforzare la rosa è Angel Gomes del Lille. Il dirigente della Roma sta seguendo il centrocampista inglese con grande attenzione, ma sulle sue tracce ci sono numerosi club. Il classe 2000 rappresenta un'occasione di mercato, dato che ha il contratto in scadenza il 30 giugno ed è destinato a lasciare la società francese a parametro zero.

La carriera

Nato il 31 agosto del 2000 a Londra da madre portoghese e padre angolano, Angel Gomes entra a far parte del settore giovanile del Manchester United all'età di sei anni e fa tutta la trafila fino alla prima squadra. L'esordio con i 'grandi' arriva a 16 anni e 263 giorni in Manchester United 2-0 Crystal Palace (21 maggio del 2017) e l'allenatore dei Red Devils è proprio José Mourinho: il centrocampista diventa così il più giovane giocatore dopo Duncan Edwards a debuttare con il club di Manchester e il primo calciatore nato nel 2000 a scendere in campo in Premier League. La sua avventura in Inghilterra termina nell'estate del 2020, quando lascia i Diavoli Rossi a parametro zero dopo 10 presenze in prima squadra e si trasferisce al Lille.

La Francia è solo una tappa di passaggio, dato che viene immediatamente girato in prestito al Boavista: in Portogallo trova continuità e mette a referto 6 reti e 6 passaggi vincenti in 32 presenze. Le buone prestazioni convincono il Lille a trattenerlo in rosa e al primo anno vince la Supercoppa di Francia contro il PSG (in panchina per tutta la partita). Il centrocampista diventa un pilastro della squadra e in tre stagioni gioca oltre 100 partite tra tutte le competizioni (di cui 84 con Paulo Fonseca allenatore).

Nell'annata attuale incontra diverse difficoltà, a partire dal match contro lo Stade Reims in cui resta a terra privo di sensi dopo un bruttissimo colpo alla testa (la gara ripartirà 35 minuti più tardi). Sotto la guida di Bruno Génésio trova poco spazio tra infortuni, scelte tecniche e contratto in scadenza e anche i numeri parlano chiaro: 20 presenze per un totale di appena 1074 minuti fino a questo momento.

Per quanto riguarda la nazionale, sceglie di rappresentare l'Inghilterra ed esordisce con la nazionale maggiore il 7 settembre 2024 nella gara di Nations League contro l'Irlanda. Con i Tre Leoni vince due trofei: nel 2017 conquista il Mondiale con l'Under 17, mentre nel 2023 porta a casa l'Europeo con l'Under 21.

Le caratteristiche tecnico-tattiche

Angel Gomes è un centrocampista di piede destro e può giocare in diversi ruoli: centrale, trequartista e mezzala di sinistra. Si tratta di un calciatore molto rapido e abile nella gestione del pallone sia nello stretto sia nei cambi di gioco, mentre pecca dal punto di vista fisico dato che è alto 166 centimetri. Il suo stile si basa sull'agilità, sul dribbling, sulla conduzione del palla, sulla tecnica e soprattutto sulla capacità di mandare in porta i compagni di squadra tramite precisi passaggi filtranti. In carriera ha messo a segno appena 16 reti in 180 partite tra Manchester United, Boavista, Lille e Inghilterra, motivo per cui può certamente migliorare sotto tale aspetto. Fisicamente soffre il confronto con centrocampisti e difensori più alti e robusti di lui, ma tenta di colmare questa lacuna con la tecnica. Inoltre deve ancora crescere dal punto di vista difensivo, dato che si tratta di un calciatore con spiccata propensione offensiva. Per quanto riguarda gli infortuni, Gomes ha saltato solo 19 partite in carriera per problemi fisici e l'assenza più lunga è di 37 giorni. Nella Roma del futuro potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala o di trequartista alle spalle della punta.