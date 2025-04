Oltre al nome di Frattesi, che torna a circolare in vista del mercato estivo, secondo quanto scrive l'edizione online del quotidiano, la Roma ha messo gli occhi su Angel Gomes. Centrocampista offensivo classe 2000, l'inglese andrà in scadenza in contratto il prossimo 30 giugno con il Lille.

Diverse, comunque, le squadre interessate al giocatore che nell'ultimo periodo è finito ai margini della squadra francese, probabilmente perché destinato ad andare via a parametro zero.

(ilmessaggero.it)