La Roma ritrova Stieler dopo oltre 7 anni: giallorossi vincenti nei due precedenti. Anche il Porto è imbattuto

Sarà Tobias Stieler l'arbitro di Porto-Roma, partita valida per l'andata dei playoff di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all'Estadio Do Dragao. Il direttore di gara tedesco, nato il 2 luglio 1981 a Obertshausen, incontrerà i giallorossi per la terza volta in carriera e l'ultimo precedente risale a oltre 7 anni fa: il 43enne diresse infatti il 5 dicembre 2017 la sfida della fase a gironi di Champions League contro il Qarabag (vittoria per 1-0 con gol di Diego Perotti). L'altro incrocio, invece, è il successo in Europa League per 4-1 contro il Viktoria Plzen nell'annata 2016/17.

Due anche i precedenti con il Porto: la vittoria nei preliminari di Champions per 0-1 contro il Krasnodar nella stagione 2019/20 e il pareggio per 3-3 contro il Manchester United nella first phase dell'attuale Europa League.

LR24