Sarà Tobias Stieler l'arbitro di Porto-Roma, partita valida per l'andata dei playoff di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all'Estadio Do Dragao. Il direttore di gara tedesco sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch, mentre il IV Uomo sarà Florian Badstübner. Il VAR è affidato a Sören Storks, l'AVAR invece sarà Christian Dingert.

(uefa.com)

VAI ALLA DESIGNAZIONI UFFICIALI