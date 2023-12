Cercasi difensore centrale: da Theate a Dier, tutti i nomi nel mirino di Pinto per gennaio

La finestra di mercato invernale si avvicina e Tiago Pinto, sostenuto dai Friedkin, è chiamato ad esaudire le richieste di José Mourinho, su tutte l'arrivo di un nuovo difensore centrale. La Roma è molto corta in quel reparto e inoltre Evan Ndicka non sarà disponibile a causa della Coppa d'Africa (si svolgerà dal 13 gennaio all'11 febbraio): in rosa rimarrebbero quindi Gianluca Mancini, Diego Llorente e il rientrante Marash Kumbulla. Restano da capire le condizioni fisiche di Chris Smalling, il quale è ormai assente dal 1° settembre per un problema tendineo.

Nonostante i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, la Roma dovrà tuffarsi nel mercato per assicurarsi almeno un difensore che permetta al tecnico di effettuare delle rotazioni nel momento clou della stagione. In questi mesi sono stati accostati al club capitolino numerosi profili, ma da settimane il cerchio sembra essersi ristretto attorno a tre calciatori: Arthur Theate, Trevoh Chalobah e Oumar Solet. Sullo sfondo, invece, resistono le piste che portano a Jakub Kiwior, Lorenzo Pirola, Pablo Marì ed Eric Dier.

L'identikit dei difensori centrali nel mirino della Roma in vista di gennaio

Arthur Theate (Rennes): nato il 25 maggio 2000, ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Il club francese non sembra essere disposto ad aprire alla partenza in prestito e valuta il calciatore circa 20 milioni di euro. Il difensore belga è seguito anche dalla Fiorentina.

Trevoh Chalobah (Chelsea): nato il 5 luglio 1999, ha un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Zero minuti disputati in questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio, ma il suo rientro in campo è sempre più vicino. La Roma è al lavoro con il Chelsea per un trasferimento in prestito.

Oumar Solet (Salisburgo): nato il 7 febbraio 2000, contratto fino al 30 giugno 2025. Attualmente infortunato, non sembra essere intenzionato a rinnovare con il club austriaco. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 17 milioni di euro, ma la Roma potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League. "José Mourinho può essere davvero di grande aiuto per la crescita dei giovani, è uno per cui vuoi davvero combattere. Con un allenatore così si può solo migliorare", le sue dichiarazioni in un'intervista.

Jakub Kiwior (Arsenal): nato il 15 febbraio 2000, contratto fino al 30 giugno 2028. I Gunners sarebbero disposti a cederlo con la formula del prestito secco fino a giugno. L'ex difensore dello Spezia piace anche a Milan e Napoli.

Lorenzo Pirola (Salernitana): nato il 20 febbraio 2002, contratto fino al 30 giugno 2028. Il club campano non sembra essere intenzionato a cederlo in prestito e valuta il difensore 8-10 milioni di euro. Il calciatore è seguito anche dal Torino.

Pablo Marì (Monza): nato il 31 agosto 1993, contratto fino al 30 giugno 2025. Pilastro dello scacchiere tattico di Palladino, il club brianzolo non vuole cederlo a gennaio. Pinto ha contattato l'entourage del calciatore, ma l'operazione resta molto complicata a causa della posizione di Galliani.

Eric Dier (Tottenham): nato il 15 gennaio 1994, contratto fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, che ha già lavorato con Mourinho, è in scadenza, motivo per cui gli Spurs potrebbero accontentarsi di una piccola somma di denaro per liberarlo già a gennaio. Resta però l'ostacolo legato all'elevato ingaggio.

LR24