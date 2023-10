Trigoria, l'allenamento dei giovani agli ordini di Mou: da Marazzotti a Plaia, tutti i Primavera aggregati alla seduta odierna

Nella mattinata odierna la Roma si è ritrovata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della partita contro il Monza, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domenica 22 ottobre alle ore 12:30. Nella seduta di oggi José Mourinho ha dovuto chiamare i 'rinforzi', infatti per sopperire all'assenza di 15 calciatori della prima squadra (solo Leonardo Spinazzola e Andrea Belotti hanno partecipato all'allenamento a Trigoria), attualmente impegnati con le rispettive nazionali, ha deciso di aggregare numerosi Primavera e si tratta di Fabrizio Marazzotti, Manuel Nardozi, Luka Mlakar, Alessandro Bolzan, Simone Ienco, Julen Jon Guerrero, Francesco D'Alessio, Filippo Alessio e Matteo Plaia. I primi tre ragazzi sono stati chiamati dallo Special One per la prima volta, mentre gli altri hanno già svolto alcuni allenamenti agli ordini del tecnico portoghese.

Fabrizio Marazzotti: nato il 21 gennaio 2005 a Roma, ruolo esterno offensivo. In questa stagione ha disputato 3 partite con la Primavera di Federico Guidi e ha messo a segno una rete nella vittoria per 3-1 contro la Sampdoria.

Manuel Nardozi: nato il 5 maggio 2005 a Roma, ruolo esterno offensivo. In questa stagione non è ancora sceso in campo con la Primavera. Il giovane è un calciatore dai gol pesanti, infatti ha deciso sia la finale Scudetto Under 16 del 2022 sia la finale Scudetto Under 17 del 2023.

Luka Mlakar: nato il 27 aprile 2006 a Lubiana, ruolo centravanti. In questa stagione ha disputato 1 partita con la Primavera. L'attaccante sloveno è stato acquistato dalla Roma il 26 luglio 2022 dall'NK Domzale.

Alessandro Bolzan: nato il 24 febbraio 2005 a Montevarchi, ruolo esterno offensivo. In questa stagione ha disputato 2 partite con la Primavera.

Simone Ienco: nato il 12 maggio 2005 a Latina, ruolo terzino sinistro. In questa stagione ha disputato 5 partite con la Primavera.

Julen Jon Guerrero : nato il 14 aprile 2004 a Bilbao, ruolo trequartista. In questa stagione ha disputato 3 partite con la Primavera. Il centrocampista spagnolo è stato acquistato dalla Roma il 31 luglio 2023 dal Real Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Francesco D'Alessio: nato il 21 febbraio 2004 a Roma, ruolo centrocampista centrale. In questa stagione ha disputato 5 partite con la Primavera e il 5 ottobre 2023 ha esordito in prima squadra nel match tra Roma e Servette, valido per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League, entrando in campo al posto di Edoardo Bove al minuto 76.

Filippo Alessio: nato il 24 dicembre 2004 a Montebelluna, ruolo centravanti. In questa stagione ha disputato 3 partite con la Primavera. L'attaccante è stato acquistato dalla Roma il 24 luglio 2023 dal Vicenza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non ha ancora esordito in prima squadra, ma è stato portato in panchina in occasione di Roma-Salernitana del 20 agosto 2023, match valido per la prima giornata di Serie A.

Matteo Plaia: nato il 29 marzo 2006 a Bruxelles, ruolo difensore centrale. In questa stagione ha disputato 3 partite con la Primavera. Il 17 febbraio del 2023 ha firmato il suo primo contratto da professionista.

