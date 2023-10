Trigoria, seduta mattutina con tanti giovani aggregati. Out dal campo Karsdorp oltre a infortunati e Nazionali (FOTO)

La Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria con l'inizio della settimana che porterà a Roma-Monza, in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico. Alla lunga lista dei giocatori impegnati con le loro Nazionali (14), oltre agli infortunati Sanches, Smalling, Pellegrini, Llorente, Dybala, Abraham e Kumbulla, anche Karsdorp non ha lavorato in campo.

Dei 'grandi', allora, solo Belotti e Spinazzola a disposizione di Mourinho oltre a una lunga schiera di giovani aggregati a partire dal terzino sinistro Ienco, il difensore centrale Plaia, i centrocampisti Marazzotti e Graziani, l'esterno Nardozi, Mlakar e Bolzan, di professione attaccanti. In più anche Jon Guerrero, centrocampista classe 2004 arrivato in estate nella capitale dal Real Madrid. Oltre a loro anche i 'soliti' D'Alessio, che ha debuttato in Europa League, Alessio e Pisilli.