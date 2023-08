Renato Sanches, il 'nemico' diventa amico: nel 2014 segnò un super gol contro la Roma Primavera di Pellegrini e fu eletto migliore in campo (VIDEO)

LAROMA24.IT - Renato Sanches è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma e arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il centrocampista portoghese indosserà finalmente la maglia giallorossa dopo aver affrontato il club capitolino moltissimo tempo fa. Nel lontano 2014, infatti, il classe '97 fu titolare nella sfida tra Benfica Primavera e Roma Primavera, valida per il Durban International U-19 Football Tournament. La partita terminò con il punteggio di 4-2 in favore dei giallorossi, ma Renato Sanches vinse il premio di 'Man of the match' dopo aver messo a segno il gol del momentaneo 1-1 al minuto 23 con una splendida conclusione dalla distanza.

Una piccola curiosità: in quella gara segnò anche Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma Primavera e autore della rete che sbloccò il match. Fu proprio lui, con la maglia numero 16, a provare a contrastare il tiro di Renato Sanches in occasione del gol realizzato dal portoghese.

EP