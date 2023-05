Dal carcere negli Stati Uniti al business dei metalli rari: chi è Raffaello Follieri, l'intermediario del gruppo saudita interessato alla Roma

LAROMA24.IT (Valerio Albertini) - "Il re dei metalli rari". Così è stato definito dalla rivista Forbes Raffaello Follieri, che, secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, avrebbe un ruolo rilevante nell'offerta recapitata alla famiglia Friedkin da un gruppo saudita per rilevare la Roma, in quanto farebbe parte di quel gruppo di intermediari e possibili frontmen che avrebbero raccolto manifestazioni di interesse nei confronti della società giallorossa a Riad.

Tornando ai metalli, Follieri lo scorso anno ne deteneva l'8% della produzione mondiale, stimato in 30 miliardi di euro. Il tutto per mezzo delle aziende di famiglia di cui è amministratore delegato, cioè la Follieri Capital Limited e le più recenti Follieri Oil e Follieri Energy Group. Non solo, perché il faccendiere, nato a San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia) nel 1978, una volta rientrato in Italia dagli Stati Uniti, ha comprato 162 stazioni di servizio e tre magazzini di petrolio, investendo, oltre che nei metalli rari, anche nelle energie rinnovabili, e stringendo partnership con il mondo arabo.

Se il suo presente in Italia sembra splendere, non si può dire lo stesso del suo passato nel continente americano. Follieri, infatti, ha trascorso quattro anni e mezzo in un carcere della Pennsylvania, dopo essere stato condannato nel 2008 a scontare la pena per 14 capi di imputazione, tra cui associazione a delinquere e riciclaggio. Il tutto a causa di una truffa da 2 milioni di dollari: spacciandosi per consulente finanziario del Vaticano, il faccendiere pugliese convinse diversi imprenditori vicini all'ex presidente statunitense Bill Clinton, poi risarciti con 3,6 milioni di dollari, a investire somme ingenti (da lui dilapidate) in business inesistenti.

Proprio alla Santa Sede, infatti, aveva legato i suoi affari a partire dal 2003, quando iniziò a rastrellare beni venduti da questa per risarcire le vittime dello scandalo pedofilia e li trasformò in edifici di pregio. Durante la sua scalata, si avvicinò a due candidati alla Casa Bianca come Hillary Clinton e John McCain, intrecciando anche una relazione con la famosa attrice hollywoodiana Anne Hathaway, che terminò poco prima della sua condanna.

Scontata quest'ultima e tornato in Italia, Follieri ha anche provato più di una volta ad acquistare società di calcio. Nell'ordine, Palermo, Catania e Foggia. Il primo tentativo di acquisire la società rosanero è datato 2018, mentre il secondo è avvenuto tre anni più tardi, ma in entrambi i casi l'imprenditore ha deciso di ritirare la propria offerta. Interrotta sul nascere, invece, la scalata all'altro club siciliano nel 2019, che giudicò la proposta di Follieri irricevibile, in quanto quest'ultimo non inviò un'evidenza di fondi su un primario istituto bancario italiano.

Dello stesso anno il primo tentativo di rilevare il Foggia, fallito perché il suo gruppo non fu in grado di presentare l'assegno da 500mila euro in allegato alla manifestazione di interesse per l'acquisizione del titolo sportivo. Nel 2020, invece, si tirò indietro nella trattativa per "una situazione ambientale preconcetta e volutamente ostativa chiaramente pilotata da chi fin dal primo giorno si è opposto all'investimento nella squadra e sul territorio per favorire altre situazioni". Ora, se le indiscrezioni fossero confermate, ci riproverebbe con la Roma, ma stavolta in veste di intermediario o frontman.