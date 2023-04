Sfortuna da record: con il palo di Cristante sono 27 i legni stagionali della Roma. Nessuno come i giallorossi nei top 5 campionati europei

LAROMA24.IT (Valerio Albertini) - Ventisette legni colpiti in quarantatré partite stagionali, per una media di 0,68 a gara, più di uno ogni due match. Sono i numeri del “feeling” che la Roma ha con pali e traverse nell’annata 2022/23, i quali la rendono prima in questa speciale classifica tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei.

Alle spalle della squadra di José Mourinho troviamo, staccati, Psg, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen (possibile avversaria dei giallorossi in un’eventuale semifinale di Europa League) a quota 23. Le uniche altre italiane presenti nella top ten sono il Napoli con 22 e la Juventus con 21, staccatasi dai partenopei grazie alla traversa colpita da Victor Osimhen nell’ultimo turno di campionato contro il Verona. A quota 21 ci sono anche Nizza e Manchester United, mentre completano le prime dieci posizioni l’altra squadra della città inglese, il City, con 20 e il Newcastle con 19.

LA TOP 10 DELLE SQUADRE CHE HANNO COLPITO PIÙ LEGNI NEI TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI

Roma: 27 Psg, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen: 23 Napoli : 22 Juventus , Nizza, Manchester United: 21 Manchester City: 20 Newcastle: 19

I NUMERI IN SERIE A

In Serie A, sono 15 le conclusioni dei giocatori della Roma che si sono stampate sui legni nelle trenta giornate finora disputate, per una media perfetta di un palo o una traversa colpiti ogni due partite.

Sono dieci i match di campionato in cui i capitolini hanno centrato i montanti della porta. In sette di questi, la sfortuna e l’imprecisione non hanno influito sulle vittorie giallorosse, che sono arrivate comunque.

Due volte, invece, la squadra di Mourinho è stata sconfitta: contro l’Udinese all’andata (4-0 alla Dacia Arena), quando Gianluca Mancini colse il palo sul risultato di 2-0 per i bianconeri, e nel primo derby stagionale con la Lazio, quando il tiro di Nicolò Zaniolo (ceduto a inizio febbraio al Galatasaray) si stampò sulla traversa quattro minuti dopo la rete, che si rivelò poi decisiva, di Felipe Anderson.

Uno solo, infine, il pareggio. All’Olimpico contro il Torino, sfida nella quale i legni colpiti dalla Roma furono due: il palo centrato da Andrea Belotti su rigore sul risultato di 1-0 per i granata e la traversa, presa poco dopo da Paulo Dybala, sulla cui ribattuta arrivò però il gol dell’1-1 di Nemanja Matic.

TUTTI I LEGNI COLPITI DALLA ROMA IN SERIE A

1° giornata, Salernitana-Roma 0-1: Paulo Dybala, Rick Karsdorp

2° giornata, Roma-Cremonese 1-0: Stephan El Shaarawy

5° giornata, Udinese-Roma 4-0: Gianluca Mancini

6° giornata, Empoli-Roma 1-2: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini

12° giornata, Hellas Verona-Roma 1-3: Tammy Abraham (2), Nemanja Matic

13° giornata, Roma-Lazio 0-1: Nicolò Zaniolo

15° giornata, Roma-Torino 1-1: Andrea Belotti, Paulo Dybala

18° giornata, Roma-Fiorentina 2-0: Zeki Celik

28° giornata, Roma-Sampdoria 3-0: Georginio Wijnaldum

30° giornata, Roma-Udinese 3-0: Bryan Cristante

I NUMERI IN EUROPA LEAGUE

Impressionanti, invece, i dati in Europa League, competizione in cui i giallorossi hanno colpito dieci legni nelle undici partite finora disputate, per una media di 0,91 a gara.

Quattro di questi sono arrivati in tre sfide della fase a gironi, due delle quali terminate con la sconfitta della squadra di Mourinho. Sul campo del Ludogorets, Mancini fu fermato dal palo sul risultato di 0-0 (il match terminò poi 2-1), mentre all’Olimpico con il Betis, Zaniolo colse la traversa nei minuti finali del primo tempo, sul parziale di 1-1, prima della rete decisiva di Luiz Henrique all’88’.

Gli altri sei legni, invece, sono stati colpiti in quattro delle cinque partite a eliminazione diretta finora giocate dalla Roma. Due di questi sono arrivati nell'andata dei sedicesimi di finale in casa del Salisburgo, quando la sfortuna si accanì prima con Bryan Cristante e poi con Andrea Belotti, i quali non riuscirono a sbloccare il match, poi perso 1-0. Sconfitta indolore quella austriaca, che i tifosi giallorossi sperano possa rispecchiare quella al De Kuip con il Feyenoord, condizionata dal rigore sul palo di Lorenzo Pellegrini sullo 0-0 e dalla traversa di Roger Ibanez, con deviazione di Idrissi, sul parziale di 1-0 per gli olandesi.

TUTTI I LEGNI COLPITI DALLA ROMA IN EUROPA LEAGUE

Fase a gironi:

1° giornata, Ludogorets-Roma 2-1: Gianluca Mancini

3° giornata, Roma-Betis 1-2: Nicolò Zaniolo

5° giornata, HJK-Roma 1-2: Bryan Cristante, Gianluca Mancini

Fase a eliminazione diretta:

Andata dei playoff, Salisburgo-Roma 1-0: Bryan Cristante, Andrea Belotti

Ritorno dei playoff, Roma-Salisburgo 2-0: Paulo Dybala

Andata degli ottavi, Roma-Real Sociedad 2-0: Andrea Belotti

Andata dei quarti, Feyenoord-Roma 1-0: Lorenzo Pellegrini, Roger Ibanez

I NUMERI IN COPPA ITALIA

Chiude il quadro la Coppa Italia, torneo in cui la Roma ha confermato la tendenza stagionale, colpendo due legni nelle altrettante partite disputate.

Agli ottavi con il Genoa toccò a Pellegrini, mentre ai quarti con la Cremonese fu Tammy Abraham a centrare il palo al 76’, non riuscendo a riaprire prima un match che vide i giallorossi sconfitti per 2-1 ed eliminati dalla competizione.

TUTTI I CALCIATORI DELLA ROMA CHE HANNO COLPITO LEGNI IN QUESTA STAGIONE