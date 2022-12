Roma, c’è vita oltre Dybala? Tutti i numeri della differenza con e senza la ‘Joya’ nelle prime 15 giornate di Serie A

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - In queste prime 15 giornate di Serie A abbiamo potuto ammirare due tipi di Roma: la prima ha al centro del progetto il giocatore di maggiore talento nella rosa, Paulo Dybala, la seconda invece è priva delle sue magie. Il punto debole della ‘Joya’ è sempre stata la fragilità muscolare, ma quando sta bene ed è in campo la musica cambia. Lo sa bene José Mourinho, il quale ha potuto sperimentare in prima persona l’importanza di un calciatore così decisivo. “Ci sono state due partite: una fino al 70’, dove i tifosi della Roma volevano andare a casa e fischiavano, e un’altra in cui negli ultimi 20 minuti abbiamo creato di più rispetto alle ultime 4/5 partite intere. Il perché? È facile. Quando uno come Dybala non gioca è molto diverso per noi. Quanti punti avremmo fatto con lui in campo nelle ultime gare? Con lui c’è la luce. I tifosi pagherebbero per vedere più calcio di Dybala”, dirà lo Special One al termine di Roma-Torino, l’ultima partita prima della sosta per il Mondiale. L’attaccante argentino è stato costretto a fermarsi nel match contro il Lecce (nona giornata) a causa di una lesione del retto femorale della coscia sinistra ed è tornato a disposizione solamente alla quindicesima, saltando ben cinque partite.

QUANTO INCIDE DYBALA SULLA ROMA?

Paulo Dybala ha giocato 9 match di campionato con la maglia giallorossa e ne ha saltati 6. Quando c’è lui in campo la Roma viaggia a una media punti davvero spaventosa, mentre nel periodo di assenza la squadra è sembrata irriconoscibile sia dal punto di vista del gioco sia per quanto riguarda i risultati. Attualmente il numero 21 è il capocannoniere dei capitolini in Serie A con 5 reti in 602 minuti giocati, per una media di 1 gol ogni 120 minuti circa. Prendendo in considerazione anche gli assist (2), Dybala partecipa a una marcatura ogni 86 minuti: praticamente la Roma parte 1-0 quando lui gioca.

Con Dybala in campo : 20 punti in 9 partite (media di 2.22 punti a gara), 12 gol fatti e 8 subiti. La ‘Joya’ ha contribuito a questi numeri con 5 reti e 2 assist. Analizzando il dato degli expected points (i punti che una squadra avrebbe dovuto ottenere in base a quanto prodotto e concesso agli avversari durante le partite), la Roma ha una media di 2.23 xPTS a match con l’attaccante in campo (20.09 xPTS in 9 giornate).

Senza Dybala in campo : 7 punti in 6 partite (media di 1.16 a gara), 6 gol fatti e 6 subiti. Cala sensibilmente la statistica degli xPTS quando l’argentino è indisponibile, infatti si passa da un valore di 2.23 a una media di 1.88 a incontro. Nelle 6 sfide a cui la ‘Joya’ non ha preso parte, la Roma ha collezionato un totale di 11.31 xPTS.

GLI EXPECTED GOALS DELLA ROMA CON E SENZA DYBALA NELLA SERIE A 2022/2023

1ªgiornata, Salernitana-Roma 0-1: Dybala, sostituito dopo 88 minuti, produce 0.75 xG (reti che avrebbe dovuto segnare). Con lui in campo i giallorossi registrano un valore di 3.03 xG, per poi chiudere il match a quota 3.12.

2ª giornata, Roma-Cremonese 1-0: Dybala, rimasto in campo per 72 minuti, produce 0.81 dei 2.95 xG totali. Con la sua sostituzione, gli uomini di Mourinho si spengono e non creano più alcuna occasione.

3ª giornata, Juventus-Roma 1-1: Dybala, uscito al 77’, non calcia mai durante la partita, ma fornisce l’assist del pareggio sulla testa di Tammy Abraham. Con lui in campo la Roma crea comunque 0.81 xG su 0.97 generali.

4ª giornata, Roma-Monza 3-0: Dybala trova i suoi primi due gol con la maglia della Roma in questa partita. La ‘Joya’ colleziona 0.66 xG, overperformando di 1.34. L’argentino viene sostituito al 65’ e i giallorossi passano da 1.87 a 2.70 xG negli ultimi 25 minuti rimanenti.

5ª giornata, Udinese-Roma 4-0: questa è l’unica partita stagionale di Serie A in cui Dybala rimane in campo per 90 minuti. I capitolini creano 0.88 xG, di cui 0.29 appartenenti al numero 21.

6ª giornata, Empoli-Roma 1-2: Dybala disputa una partita immensa, fornendo un gol e un assist (nuovamente ad Abraham). Negli 81 minuti in cui disegna calcio, il ventinovenne produce 0.76 xG (overperformance di 0.24) dei 2.77 messi a referto dai giallorossi fino a quel momento e che alla fine raggiungeranno quota 3.87.

7ª giornata, Roma-Atalanta 0-1: ecco la prima partita saltata da Dybala per infortunio. Il giocatore accusa un problema nel riscaldamento e Mourinho decide di non rischiarlo. La Roma produce un’enormità di chance, ma la palla non entra. Nonostante i 3.28 xG, i padroni di casa concluderanno il match con zero gol segnati.

8ª giornata, Inter-Roma 1-2: Dybala torna in campo e fa subito la differenza. Il gol del momentaneo pareggio viene realizzato proprio da lui, che trasforma in rete un tiro da 0.06 xG. L’attaccante, non al top della condizione dopo l’infortunio rimediato precedentemente, esce al 58’ dopo aver prodotto 0.09 xG (overperformance di 0.91). I giallorossi però sembrano sciogliersi con il trascorrere dei minuti e dal momento della sostituzione di Dybala passano da 0.20 a 1.04 xG, trovando anche il gol vittoria con Smalling al minuto 75.

9ª giornata, Roma-Lecce 2-1: l’inizio dei problemi. I giallorossi vincono la partita, ma Dybala, calciando il rigore del definitivo 2-1, si fa male ed è costretto a chiedere immediatamente il cambio. Il numero 21 produce 0.76 xG (overperformance di 0.24) dei 2.02 registrati dai capitolini fino al 50’. La Roma terminerà il match con 3.62 xG.

10ª giornata, Sampdoria-Roma 0-1: l’infortunio di Dybala è serio, motivo per cui è costretto a saltare diverse partite. La prima è contro i blucerchiati e i giallorossi non sembrano sentire l’assenza del calciatore argentino, infatti creano moltissimo (2.61 xG) e portano a casa i tre punti.

11ª giornata, Roma-Napoli 0-1: Dybala è ancora fuori, ma questa volta la Roma fatica enormemente a imbastire trame di gioco offensive. I giallorossi cadono allo Stadio Olimpico e concludono la gara con un misero valore di 0.21 xG.

12ª giornata, Hellas Verona 1-3 Roma: la squadra di Mourinho appare in ripresa e rifila tre gol agli scaligeri nonostante l’assenza della ‘Joya’. Questa volta gli xG (3.20) sono in linea con il numero di reti realizzate (3).

13ª giornata, Roma-Lazio 0-1: quanto manca Paulo Dybala! In una partita davvero sporca e priva di occasioni limpide, i giallorossi vengono condannati da un episodio. Sono solamente 0.38 gli xG prodotti dalla Roma nel Derby della Capitale, a testimonianza di quanto fatichi nei big match senza la sua stella più luminosa.

14ª giornata, Sassuolo-Roma 1-1: questa è fortunatamente l’ultima partita in cui Mourinho dovrà fare a meno di Dybala. Anche contro i neroverdi la Roma produce molto poco (0.76 xG) e non riesce a conquistare i tre punti per la seconda gara consecutiva, la terza nelle ultime quattro.

15ª giornata, Roma-Torino 1-1: una pessima Roma è in balia dei granata, ma a riaccendere la luce ci pensa proprio lui, Paulo Dybala. Il tecnico giallorosso lo butta nella mischia a poco più di 20 minuti dalla fine del match e l’argentino ribalta completamente la gara. Il numero 21 suona la carica, conquistando prima un calcio di rigore e successivamente colpendo la traversa da cui poi nasce il gol di Matic. Prima del suo ingresso in campo la Roma aveva fatto registrare zero tiri in porta, mentre con la presenza in campo del ventinovenne diventano otto, di cui quattro nello specchio. La ‘Joya’ crea 0.13 xG, ma il valore totale dei gol che i capitolini avrebbero dovuto segnare passa da 0.30 all’1.35 finale.

PERCHÉ LA ROMA NON PUÒ FARE A MENO DI DYBALA?

La presenza di Dybala è fondamentale. Un calciatore con queste qualità risulta essere decisivo sotto tutti i punti di vista. Se la Roma ha saputo parzialmente sopperire alla sua assenza nelle partite contro squadre sulla carta inferiori (vittorie contro Sampdoria e Hellas Verona, ma pareggi contro Sassuolo e Torino), nei big match si è dimostrata totalmente priva di idee, soprattutto contro Napoli e Lazio, sfide in cui ha registrato gli expected goals più bassi in stagione. Con l’Atalanta invece i giallorossi hanno creato svariate occasioni, ma la fortuna ha voltato loro le spalle. Il bilancio però resta ampiamente negativo: con Dybala la Roma ha pareggiato in trasferta contro la Juventus e battuto l’Inter, senza di lui ha incassato tre sconfitte su tre scontri diretti disputati.

Il classe ’93 è il capocannoniere della Roma in Serie A ed è il calciatore giallorosso ad aver prodotto più xG (4.25) dopo Tammy Abraham, che però di ruolo fa la punta e ha giocato 444 minuti in più. Inoltre è secondo per assist ed expected assist (2.95), alle spalle di Lorenzo Pellegrini.

Analizzando il dato degli expected goals, possiamo vedere come la Roma abbia una media migliore di gol potenziali con Dybala in campo: quando ha giocato la ‘Joya’, i capitolini hanno registrato 15.58 xG in 560 minuti (per una media di 1.00 xG ogni 36 minuti circa), mentre quando è stato assente sono stati 15.36 in 700 minuti (per una media di 1.00 xG ogni 46 minuti circa).

Terminato il Mondiale in Qatar, José Mourinho spera di riavere Paulo Dybala a pieno servizio e, infortuni permettendo, sfruttare la sua “luce”.

