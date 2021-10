Sotto la panca: solo 2 cambi ieri per la Roma. 1a volta per Mourinho, 2a in assoluto tra tutte le squadre di Serie A

LAROMA24.IT - "Ci sono panchina e panchine...", così Mourinho, mordendosi la lingua quasi a non voler infierire nel proseguire il discorso in conferenza stampa quando elenca le scelte a disposizione nella panchina ieri. "Reynolds, Kumbulla, Calafiori..." e lunga pausa accompagnata da smorfie ripetute che chiariscono il pensiero dell'allenatore portoghese.

Una considerazione che, probabilmente, può essere estesa anche al resto delle risorse della rosa, ieri utilizzata "soltanto" per 13 elementi, in un periodo in cui gli allenatori, sempre più spesso, si rifanno ai 5 cambi lungo l'incontro. Invece, Mourinho ha attinto dalle proprie spalle soltanto 2 volte, di cui una "forzata", per via dell'infortunio di Zaniolo.

In 8 giornate di campionato mai Mourinho aveva ridotto così al minimo le sostituzioni (3 in un'altra occasione, tutte le altre almeno 4 i cambi comandati dal portoghese) e solo una volta era capitato ad un altro tecnico della Serie A di fermarsi a 2 cambi: è successo a Thiago Motta in Cagliari-Spezia alla 1a giornata, quando però la rosa a disposizione dell'allenatore italo-brasiliano era stata fortemente ridotta dal Covid.