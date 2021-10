Juventus-Roma, Mourinho: "Ci sono panchine e panchine. Karsdorp era in dubbio, c'erano Reynolds, Kumbulla e Calafiori..." (VIDEO)

"Grande Roma", nonostante il ko in casa della Juventus, sostiene José Mourinho nel post-partita. In conferenza stampa lo Special One analizza anche la rosa, i cambi e la panchina a disposizione, svelando anche un retroscena su Rick Karsdorp non circolato nei giorni scorsi. "Ci sono panchine e panchine in Serie A. Oggi abbiamo giocato con questa linea di quattro, dove Karsdorp è stato in dubbio fino all’ultimo, nessuno di voi lo sapeva. E i tre difensori che avevo in panchina erano Reynolds, Kumbulla e Calafiori...", dice il tecnico portoghese.