ZYTARA: cos'è?

LAROMA24.IT - Dopo le tracce delle ultime settimane, ora è ufficiale l'intesa per il nuovo Main Global Partner: la Roma ha firmato un accordo triennale con Zytara Labs per un valore complessivo di 36 milioni di euro. Zytara Labs, controllata di Zytara Inc. e fondata da Al Burgio, sviluppa prodotti e piattaforme innovativi (inclusi i cosiddetti non-fungible tokens, NFT) che si basano sul protocollo blockchain, tra i quali rientra DigitalBits.

Il marchio DigitalBits era comparso già nel corso della conferenza stampa di presentazione di José Mourinho e sulla nuova maglia, firmata New Balance, della Roma per la stagione 2021/22.

DigitalBits è una fondazione non-profit nata in California nel 2017 che promuove il protocollo open source omonimo, usato per sviluppare applicazioni che gestiscono oggetti digitali su piattaforma blockchain. Quest’ultima, una delle innovazioni tecnologiche più all’avanguardia del nostro tempo, è un network basato su crittografia in cui ogni nodo contiene l’algoritmo necessario a decifrare i contenuti del nodo precedente, una data certificata e i dati sulle transazioni. In breve, garantisce la proprietà di un oggetto digitale tenendo traccia degli scambi di questo a partire dalla sua nascita.

DigitalBits è un blockchain network che facilita la sicurezza, la velocità e il risparmio dei costi. Attraverso la piattaforma XDB, che rende possibili i micropagamenti in maniera efficiente e poco costosa, DigitalBits offre le basi per l’adozione di massa nel mondo reale della tecnologia blockchain. E, come fa sapere il club giallorosso, "sarà possibile utilizzare XDB per acquistare il merchandising AS Roma in edizione limitata".

LR24