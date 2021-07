VIDEO - Roma, il nuovo sponsor arriva dalle criptovalute: accordo con DigitalBits

Non è ancora chiaro di che natura sarà questo rapporto, una cosa però è certa: la Roma ha trovato un nuovo sponsor. E la nuova partnership arriva dal mondo dell'informatica, in particolare dal settore delle criptovalute. Il marchio in questione è quello di DigitalBits, network di blockchain che controlla la criptovaluta XBD. E' stata la stessa DigitalBits con un video pubblicato su Twitter a ufficializzare la nuova collaborazione, proprio negli stessi istanti in cui il marchio veniva mostrato nei cartelloni pubblicitari della conferenza stampa di Mourinho a fianco di New Balance e Hyundai.







Riguardo i dettagli finora nulla di noto, se non i messaggi postati su Twitter dal profilo ufficiale di DigitalBits. L'invito però a "restare sintonizzati" e i messaggi postati su Twitter dai fondatori della criptovaluta Al Burgio e Michael Gord, ritratti insieme con uno dei cartelloni pubblicitari della Roma, fanno presumere che non sarà una partnership di secondo piano.