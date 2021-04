Gol annullato a Kalinic e la furia di Petrachi: Massa torna ad arbitrare la Roma, un anno e mezzo fa il disastro con il Cagliari

LAROMA24.IT - Un anno e mezzo fece infuriare praticamente tutti in casa Roma. Fonseca e il preparatore Nuno Romano, espulsi e poi squalificati, poi Pallotta su Twitter e infine l'allora ds Petrachi davanti alle telecamere. Davide Massa torna ad arbitrare la Roma. Al direttore di gara della sezione AIA di Imperia è stato affidato il match con il Torino e ritroverà i giallorossi dopo un lunghissimo stop.

L'ultimo precedente con la Roma è per l'appunto quello che fece imbestialire tifosi, giocatori, allenatore e dirigenti. Era il 6 ottobre 2019 e all'Olimpico si gioca Roma-Cagliari. Finisce 1-1 e la partita è ampiamente condizionata dalla direzione di gara "indisponente" di Massa, come la definì Petrachi a fine partita. L'errore più grave quello del gol annullato a Kalinic per una spinta ai danni di Pisacane. «Se lo vedono in Inghilterra si mettono a ridere, è assurdo - si sfogò dopo il match l'ex direttore sportivo - . Poi non vai neanche a rivedere il VAR? Magari a dire “Ho fatto una cazzata”.... È una cosa assurda, il gol ci doveva stare. Il calcio è un gioco maschio, non uno sport per signorine».

Tornando ai numeri per Massa, che conta 155 gare dirette in A, quella di domenica sarà la 20esima partita della Roma diretta in carriera. Il bilancio dei precedenti sorride ai giallorossi: 8 vittorie (l'ultima il 2-0 alla Juve nel maggio 2019), 8 pareggi e 3 sconfitte. 22 i precedenti con il Torino, la squadra arbitrata più volte da Massa: score in equilibrio, 8 vittorie e 8 ko con 6 pareggi.

LR24