MARTIN HINTEREGGER: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - La Roma continua a lavorare sul mercato per individuare un profilo da regalare a José Mourinho per sostituire Leonardo Spinazzola, che infortunatosi durante la gara contro il Belgio non sarà a disposizione dei giallorossi prima della metà della prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto sta analizzando molti profili ma stando alle ultime notizie riportate questa mattina dal Corriere dello Sport, il portoghese avrebbe messo nel mirino Martin Hinteregger, centrale difensivo austriaco di proprietà dell'Eintracht Francoforte.

CARRIERA - Classe 1992, originario di Feldkirchen in Kärnten, comune dell'Austria, Martin Hinteregger muove i suoi primi passi nel mondo del calcio con la maglia dell'SGA Albeck, squadra dove era il padre a fargli da allenatore. Il suo talento però viene notato dal Sirnitz, dove con la maglia dell'Under 10 e dell'Under 14 si aggiudica il campionato nazionale. All'età di quattordici anni e grazie alle sue prestazioni entra così nel vivaio del Salisburgo, dove trova spazio e continuità nelle giovanili del club fino a quando all'età di sedici anni entra a far parte dell'Under 19 del club austriaco. La crescita di Hinteregger è costante e nel 2010 diventa titolare della squadra delle riserve del Salisburgo, che milita nella seconda serie austriaca. Le sue prestazioni gli valgono una convocazione con la prima squadra in una gara di Europa League, anche se sarà dalla stagione successiva che entrerà in pianta stabile a far parte del Salisburgo.

Verrà impiegato con sempre maggior continuità al punto da meritarsi la fascia da capitano nella stagione nel 2012. Con la maglia del club austriaco conquista tre campionati e tre Coppe d'Austria, nelle stagioni 2011/2012, 2013/2014 e 2014/2015. Alla fine della stagione successiva però Hinteregger viene ceduto al Borussia Mönchengladbach, dove resta fino a gennaio tornando subito dopo al Salisburgo. L'anno successivo sbarcherà invece all'Augusta, dove resterà fino a gennaio 2019 disputando 83 gare e siglando cinque reti. Il suo rapporto con il club si interromperà però bruscamente dopo aver criticato il tecnico Manuel Baum dopo una sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach. Passa così all'Eintracht Francoforte, club da cui verrà acquistato a titolo definitivo nel successivo mercato estivo e per cui firmerà un contratto di cinque anni. Con la maglia del Francoforte raggiungerà il traguardo della semifinale di Europa League, persa poi contro il Chelsea ai calci di rigore.

Il difensore è parte stabile della Nazionale austriaca, con la quale ha esordito per la prima volta nel 2013 durante un'amichevole vinta contro gli Stati Uniti. Hinteregger ha disputato anche l'Europeo di calcio che si chiuderà questa sera. Il difensore è stato impiegato come titolare in tutte e tre le gare del girone, due vinte contro Macedonia e Ucraina e una persa contro l'Olanda. Nella fase a eliminazione diretta ha affrontato l'Italia di Mancini, disputando tutti e 120 i minuti della partita e uscendo sconfitto per 2-1 dagli ottavi.

CARATTERISTICHE - Il difensore è un profilo che potrebbe inserirsi perfettamente all'interno dello scacchiere di gioco di José Mourinho. Hinteregger nella sua carriera ha rivestito principalmente il ruolo di centrale difensivo, ma nelle sue esperienze con la maglia del Salisburgo e in Bundesliga in alcune occasioni ha giocato anche come terzino sinistro. In alternativa l'austriaco è in grado di giocare come mediano davanti la linea difensiva. Lo Special One avrebbe così a propria disposizione un calciatore versatile, che potrebbe essere alternato con Riccardo Calafiori sulla fascia sinistra e, all'accorrenza, aiutare a far rifiatare qualche difensore centrale. Con il possibile ritorno di Spinazzola per la seconda metà della stagione Hinteregger continuerebbe in questo modo a essere impiegato senza rischiare di essere tagliato fuori dal progetto giallorosso.

INFORTUNI - Uno degli aspetti che a Trigoria verrà osservato con maggiore attenzione è quello degli infortuni. La Roma infatti nell'ultima stagione è stata costretta per la maggior parte dell'anno a rinunciare a molti giocatori, compromettendo così le scelte del tecnico obbligato a reinventare la formazione settimana dopo settimana. José Mourinho spera di poter trovare la giusta condizione fisica per la squadra, così da evitare stop inaspettati, e dal mercato spera arrivino giocatori non propensi agli infortuni. In questo senso Martin Hinteregger sembra poter fare al caso dello Special One, visto che da quando veste la maglia del Francoforte ha saltato solo cinque gare in tre stagioni per infortunio. Stesso numero di partite perse al tempo dell'Augusta e sempre in tre anni.