Tiago Pinto ha avviato i contatti per Hinteregger

I Friedkin hanno promesso a Mourinho i rinforzi. C’è un budget a disposizione di Tiago Pinto con il quale si chiuderanno le operazioni per Rui Patricio e Xhaka, ormai in dirittura d’arrivo, oltre all’acquisto del terzino sinistro che dovrà sostituire Spinazzola. Nel casting di Tiago Pinto tra i terzini sinistri non c’è un nome in pole position. Il club giallorosso sta monitorando diverse situazioni, anche se incontra qualche difficoltà. Dimarco sembra essere un profilo giusto, ma Inzaghi ha detto di non volersi privare del terzino che è rientrato dal prestito al Verona. Biraghi potrebbe essere più facile da raggiungere rispetto a Marcos Alonso o Emerson Palmieri, entrambi in uscita dal Chelsea. C’è un nome che potrebbe fare al caso della Roma: si tratta di Martin Hinteregger, centrale difensivo austriaco mancino, che può giocare anche come terzino. È stato impegnato contro l’Italia all’Europeo, ha 29 anni e gioca nell’Eintracht Francoforte. Tiago Pinto ha avviato i contatti con l’entourage del difensore. L’operazione non è semplice, l’austriaco ha molto mercato, soprattutto in Inghilterra. La sua quotazione si aggira intorno ai 20 milioni.

(corsport)