Orsato al primo match stagionale con la Roma: sotto la sua direzione giallorossi sempre vittoriosi contro la Fiorentina

LAROMA24.IT (Lorenzo Giannini) - La Roma scenderà in campo domenica alle ore 18:00 nella gara valida per la sesta giornata d'andata del massimo campionato italiano contro la Fiorentina. A dirigere la gara sarà Daniele Orsato, che ai giallorossi sembra portare particolarmente bene nelle gare disputate in Serie A contro la viola. Sono infatti tre i precedenti tra le due squadre sotto la sua direzione e in tutti i casi è stata la Roma a uscire vittoriosa. Il primo match risale alla stagione 2013/2014, dove la squadra allenata da Garcia si imponeva per 2-1 all'Olimpico grazie alle reti di Maicon e Destro.

Nel secondo caso si deve tornare alla stagione 2015/2016, dove in trasferta al Franchi i giallorossi si imponevano ancora 2-1 grazie alle reti di Salah e Gervinho. Infine l'ultimo precedente sotto la sua direzione risale alla scorsa stagione, nella gara disputata sempre a Firenze dove la Roma si impose nell'ultima gara prima della sosta natalizia per 4-1, con le reti di Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo. Nelle 29 gare arbitrate da Orsato la Roma vanta uno score di 12 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte.