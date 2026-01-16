UFFICIALE: Romano ceduto allo Spezia in prestito secco (COMUNICATO AS ROMA e FOTO)

Ora è ufficiale: Alessandro Romano lascia la Roma e si trasferisce allo Spezia con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. Il centrocampista classe 2006, capitano della Primavera, affronterà la prima esperienza nel calcio professionistico. Ecco la nota del club giallorosso: "L'AS Roma comunica il trasferimento allo Spezia a titolo temporaneo di Alessandro Romano. Classe 2006, il centrocampista svizzero ha esordito in Prima Squadra in questa stagione il 6 gennaio 2026 nel match di campionato contro il Lecce. In bocca al lupo, Alessandro!".

Arriva anche il comunicato ufficiale dello Spezia: "Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'AS Roma, le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Romano. Classe 2006, svizzero, cresciuto nelle giovanili del Winterthur, squadra della sua città natale, arriva nella Capitale nel 2022 e con i giallorossi diventa uno dei protagonisti del settore giovanile, mettendo in mostra il proprio talento fino ad approdare nella formazione Primavera, squadra della quale Romano è diventato un vero e proprio punto di riferimento, con ben 56 presenze, 11 gol e 5 assist. Aggregato alla Prima Squadra fin dal ritiro estivo della scorsa estate, nelle scorse settimane è arrivato anche l'esordio da professionista e in Serie A, avvenuto nella trasferta di Lecce vinta dalla Roma per 2-0. Talento, fisicità, grande attenzione nelle letture difensive e il fiuto per il gol: Alessandro Romano è pronto a mettersi al servizio di mister Donadoni con indosso la maglia numero 60. Benvenuto, Alessandro!".

Benvenuto tra le Aquile, Alessandro!




