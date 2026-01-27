Ufficiale: Nardin rinnova con la Roma fino al 2028 (COMUNICATO)

La Roma ha deciso di rinnovare il contratto di Federico Nardin, difensore classe 2007 della Primavera. Il 18enne ha prolungato il suo accordo con i giallorossi fino al 2028, con opzioni per altri due anni.

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Federico Nardin fino al 2028 con opzione di prolungamento di due anni a favore del Club. Classe 2007, nato a Latina, il difensore della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2016. Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d'Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l'anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre, è stato tra i protagonisti in campo dell'Europeo vinto dall'Italia Under 17 nel 2024. Il suo percorso in giallorosso continua! Congratulazioni, Federico!".

(asroma.com)