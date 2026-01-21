UFFICIALE: interrotto di comune accordo con l'Aston Villa il prestito di Bailey (COMUNICATO AS ROMA e VIDEO)

Ora è ufficiale: l'avventura di Leon Bailey alla Roma termina dopo appena 5 mesi. Tramite un comunicato, la società giallorossa ha annunciato l'interruzione anticipata del prestito e l'esterno giamaicano è tornato all'Aston Villa, club proprietario del suo cartellino. Ecco la nota: "L’AS Roma comunica l’interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell’estate 2025, tornerà all’Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze. Il Club ringrazia Leon e gli augura il meglio per il futuro".

(asroma.com)

Arriva anche la conferma dell'Aston Villa su X con un video in cui vengono esaltate le migliori giocate dell'esterno giamaicano con la maglia dei Villans: "L'Aston Villa può confermare che Leon Bailey è stato richiamato dal suo prestito all'AS Roma". Il classe '97, arrivato in estate con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 22, ha raccolto appena 317 minuti in stagione ed è stato costretto a fermarsi ripetutamente a causa di numerosi problemi fisici.

Aston Villa can confirm that Leon Bailey has been recalled from his loan at AS Roma ⏮️ pic.twitter.com/Z9doEuXlKb — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2026



