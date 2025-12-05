Nell'AS Roma Store torna il 45 giri di Venditti con la versione live dall'Olimpico (COMUNICATO)

Ora è ufficiale il ritorno nell'AS Roma Store del 45 giri di "Roma (non si discute, si ama)" di Antonello Venditti. Per festeggiare i 50 anni dal rilascio dell'iconico inno, i giallorossi hanno deciso di metterlo in vendita con una novità. Se dal lato A è presente la canonica versione studio suonata dal cantautore romano, sul lato B ecco la versione live dallo stadio Olimpico durante il match dello scorso 18 maggio contro il Milan. In quell'occasione l'impianto aveva registrato il record di spettatori (68.143 spettatori).

"L’AS Roma è lieta di comunicare il ritorno su vinile 45 giri di “Roma (non di discute, si ama)” di Antonello Venditti, che sbarca finalmente anche sulle principali piattaforme digitali con la novità della traccia live registrata allo Stadio Olimpico, in occasione di Roma-Milan del 18/05/25, nella quale è stato raggiunto il record di presenze all’Olimpico rispetto all’attuale capienza dello stadio (68.143 spettatori).

Oltre alla riedizione del classico 45 giri – contenuto in una copertina giallorossa con il logo del Club – è stata prodotta anche un’edizione limitata a forma di Lupetto di Gratton, stampata in 1975 copie limitate e numerate, come l’anno di uscita.

Il lato A del disco contiene la versione studio originale cantata da Antonello Venditti con il coro dei giocatori della Roma 1974/75 e della Schola Cantorum. Sul lato B, l’attesissima traccia inedita con la versione live registrata prima del calcio d’avvio di uno degli ultimi match disputati all’Olimpico.

Il nuovo 45 giri è in vendita in esclusiva negli AS Roma Store e su store.asroma.com."

(asroma.com)