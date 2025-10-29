Roma-Parma, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 16:30. Attesi 60mila tifosi (COMUNICATO)

A distanza di 3 giorni dall'ultimo match giocato e vinto in Serie A contro il Sassuolo, la Roma torna in campo all'Olimpico contro il Parma per il turno infrasettimanale. La formazione di Gian Piero Gasperini scenderà in campo alle 18:30 ed il club ha da poco comunicato tutte le informazioni per i tifosi presenti allo stadio.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 16:30. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita.

Per richieste di assistenza e vendita ci si potrà rivolgere al botteghino in viale delle Olimpiadi 61, a partire dalle ore 15:30.

Dalle ore 9:00 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form.

Biglietto digitale: cosa sapere

Da alcune settimane l’AS Roma ha introdotto il biglietto digitale come unica modalità di accesso allo stadio.

Ecco, quindi, cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento:

Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS

Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”

Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma

Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”

Non è invece consentito:

Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi

Rivendere il biglietto/abbonamento su piattaforme alternative, nemmeno ad un prezzo inferiore a quello di acquisto

Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

La maglia match day

Dalle 15:30 sarà attivo lo Store su viale delle Olimpiadi, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione anche il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario.

In entrambe le aree sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso, compresa la maglia matchday dedicata a Roma-Parma. Durante il prepartita e l’intervallo, Romolo e Romina ne lanceranno alcuni esemplari in tribuna: provate a conquistarne una al volo!

(asroma.com