Roma Femminile, collaborazione con il Campus Bio-Medico per "L'Ottobre rosa": con il Parma le calciatrici scenderanno in campo con una fascia dedicata (COMUNICATO)

In occasione dell'Ottobre Rosa, ovvero il mese dedicato alla salute femminile, la Roma ha collaborato con il Campus Bio-Medico per la sensibilizzazione nazionale di questo tema. Sabato 4 ottobre, quindi, nella gara d'esordio della Serie A Women contro il Parma, le giallorosse scenderanno in campo con una fascia rosa al braccio. Gli spettatori presenti allo stadio Tre Fontane parteciperanno attivamente alla campagna attraverso la distribuzione di gadget e materiali informativi. Inoltre, il Campus Bio-Medico offrirà ben 40 ecografie mammarie alle donne dell'Associazione Salvamamme.
(asroma.com)