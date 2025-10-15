Riapre il Roma Store della Stazione Termini: il negozio trasferito nei pressi del binario 12 (COMUNICATO)

Dopo l'apertura temporanea di luglio, riapre i battenti il Roma Store situato alla Stazione Termini. La location del negozio, però, sarà diversa: è stato infatti spostato nei pressi del binario 12 in modo da favorire il transito dei passeggeri. Ad ufficializzarne la riapertura è stato lo stesso club giallorosso tramite un comunicato apparso sul proprio sito.

"Riapre i battenti l’AS Roma Store della Stazione Termini, che si trasferisce in una nuova posizione più favorevole al transito dei passeggeri nei pressi del binario 12. Dopo l’apertura temporanea avvenuta nel mese di luglio, l’AS Roma Store della Stazione Termini riapre i battenti nella sua collocazione definitiva di fronte al binario 12, presentandosi immediatamente agli oltre 150 milioni di passeggeri che annualmente frequentano lo scalo ferroviario principale di Roma, porta d’accesso alla città. Attraverso un concept innovativo, il nuovo punto vendita conferma la volontà del Club di raggiungere un pubblico sempre più ampio, offrendo un ulteriore punto di contatto a livello mondiale per il brand AS Roma caratterizzato da un nuovo design architettonico, cura del dettaglio ed attenzione per il cliente".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE