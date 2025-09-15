UFFICIALE, rinnovo per Di Nunzio: contratto fino al 2027 con opzione di un altro anno a favore del Club (COMUNICATO e FOTO)

La Roma blinda uno dei suoi giovani della Primavera. Il club giallorosso ha infatti annunciato di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di Alessandro Di Nunzio, centrocampista classe 2007 e punto fermo della squadra giovanile. Il calciatore ha prolungato il suo legame con la Roma fino al 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale pubblicato dalla società:

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Alessandro Di Nunzio fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club.

Classe 2007, nato a Roma, il talentuoso centrocampista della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2016. Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d'Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l'anno successivo nella categoria Under 17. Inoltre, è stato tra gli artefici in campo dell'Europeo vinto dall'Italia Under 17 nel 2024.

Ora è pronto a continuare il suo percorso in giallorosso e a disputare una nuova stagione da protagonista nella squadra Primavera.

Congratulazioni, Alessandro!"

