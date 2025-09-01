LAZIO-ROMA: info biglietti. Da lunedì 8 alle 16 al via la vendita (COMUNICATO AS ROMA)

In attesa di sapere orario e data del derby, la Roma ha comunicato le modalità di vendita per Lazio-Roma, in programma nel weekend del 20/21 settembre:

Scatterà alle ore 16:00 di lunedì 8 la vendita dei biglietti di Lazio-Roma, in calendario nel weekend del 20/21 settembre (data e orario da confermare).

Ecco come sarà articolata la prevendita.

Curva Sud Centrale (ingr. 18/19 e 20/21) e Curva Sud Laterale (ingr. 15/17)

Gli abbonati AS Roma di Curva Sud Centrale e Laterale potranno acquistare in prevendita esclusiva i suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16:00 di lunedì 8 alle ore 18:00 di giovedì 11 settembre.

Per accedere alla prevendita online, esclusivamente tramite canale web ufficiale Vivaticket, sarà sufficiente inserire il PNR e la propria data di nascita, senza spazi, nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto (es: abbonamento ZBDCBA nato il 10/01/2000 dovrà inserire il codice ZBDCBA10012000 per validare l’acquisto in prevendita).

Sarà possibile acquistare massimo 1 biglietto per singola transazione.

La scelta del posto sarà senza vincoli di settore (per entrambi gli ingressi), pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell'abbonamento Serie A.

Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:

Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale (Ingressi 18/19 e 20/21)

Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale (ingresso 15/17)

Distinti Sud Est (Ingr. 22/24)

Gli abbonati AS Roma di tutti i settori standard e corporate hospitality, eccetto quelli di Curva Sud Centrale e Laterale, potranno esercitare il diritto di prevendita nel settore Distinti Sud Est, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16:00 di lunedì 8 alle ore 18:00 di giovedì 11 settembre.

Per accedere alla prevendita online, esclusivamente tramite canale web ufficiale Vivaticket, sarà sufficiente inserire il PNR e la propria data di nascita, senza spazi, nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto (es: abbonamento ZBDCBA nato il 10/01/2000 dovrà inserire il codice ZBDCBA10012000 per validare l’acquisto in prevendita).

Sarà possibile acquistare massimo 1 biglietto per singola transazione.

Vendita libera

L'eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 settembre. Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.

Tribuna Monte Mario

I settori di Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere, in accordo di reciprocità tra i due club, saranno gestite direttamente dalla Lazio tramite i canali di vendita dedicati. Non sarà pertanto possibile garantire alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori Acquista QUI in vendita libera a partire dalle ore 16.00 di venerdì 5.

Cambio utilizzatore

Il cambio utilizzatore per tutti i biglietti acquistati a tariffa intero e per quelli destinati agli accompagnatori delle persone con disabilità su sedia a rotelle o deambulanti sarà disponibile all’indirizzo https://sslazio.vivaticket.it a partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 settembre. Attenzione è consentita massimo un'operazione di modifica per singolo sigillo fiscale.

(asroma.com)

