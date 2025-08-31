UFFICIALE: Salah-Eddine ceduto in prestito con diritto di riscatto al PSV (COMUNICATO)

Anass Salah-Eddine è ufficialmente un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Lo ha annunciato lo stesso club giallorosso, specificando come il laterale olandese di origine marocchina faccia ritorno nei Paesi Bassi in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato integrale.

"L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso.