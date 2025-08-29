UFFICIALE: Jan Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma (COMUNICATO)

Jan Ziolkowski è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il polacco classe 2005 arriva a titolo definitivo dal Legia Varsavia e va a rafforzare il pacchetto arretrato giallorosso prendendo numericamente il posto di Kumbulla. Il difensore indosserà la maglia numero 24. Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA.