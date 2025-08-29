UFFICIALE: Jan Ziolkowski è un nuovo giocatore della Roma (COMUNICATO)

Jan Ziolkowski è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il polacco classe 2005 arriva a titolo definitivo dal Legia Varsavia e va a rafforzare il pacchetto arretrato giallorosso prendendo numericamente il posto di Kumbulla. Il difensore indosserà la maglia numero 24. Di seguito, il comunicato ufficiale del club:
"L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA.
Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24.
Benvenuto a Roma, Jan!"
(asroma.com)
Il Legia Varsavia ha salutato il giocatore attraverso un post su Instagram: "Grazie Jan. Nazionale polacco, cresciuto nell'accademia del Legia e uno dei più talentuosi difensori della nuova generazione lascia la capitale. Il ventenne continuerà la sua carriera in Italia nella As Roma".
