UFFICIALE: Kumbulla ceduto in prestito con diritto di riscatto al Mallorca (COMUNICATO)

Marash Kumbulla è ufficialmente un nuovo giocatore del Mallorca. Lo ha annunciato lo stesso club giallorosso, specificando come il centrale albanese si sia trasferito nelle Baleari in prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato integrale.

"L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Mallorca per la cessione di Marash Kumbulla.

L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato dall’Hellas Verona nell'estate del 2020, il difensore ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol e partecipando anche alla conquista della Conference League nel 2022. In bocca al lupo, Marash!"

