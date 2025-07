UFFICIALE: Abraham ceduto al Besiktas in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Tammy Abraham è un nuovo giocatore del Besiktas. Come annunciato dal club turco, l'attaccante inglese arriva dalla Roma con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato a 13 (pagabili a rate fino al 2030). Ecco il comunicato: "Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha informato il KAP che è stato raggiunto un accordo con la società A.S. Roma S.P.A. e la stessa per il trasferimento del calciatore professionista Tammy Abraham. La dichiarazione inviata dal Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. alla Piattaforma di divulgazione pubblica è la seguente: 'È stato raggiunto un accordo con la società e con il giocatore stesso per il trasferimento del calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham.

Alla società A.S. Roma S.P.A. verrà corrisposto un incasso netto di 2.000.000 di euro per la stagione 2025-2026. Inoltre, se le condizioni del contratto saranno soddisfatte, verrà attivata la clausola di trasferimento a titolo definitivo del calciatore e, a partire dalla stagione 2026-2027, verranno versati all'A.S. Roma S.P.A. 13.000.000 di euro a rate fino al 2030 come corrispettivo per il trasferimento.

In base all'accordo, al calciatore verrà corrisposto un ingaggio di 6.000.000 di euro nella stagione sportiva 2025/2026, 6.500.000 di euro nella stagione sportiva 2026/2027, 7.000.000 di euro nella stagione sportiva 2027/2028 e 7.000.000 di euro nella stagione sportiva 2028/2029'".

Ecco il comunicato della Roma, che conferma la cessione di Tammy Abraham: "L’AS Roma comunica di aver ceduto Tammy Abraham al Besiktas. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2021, l'attaccante inglese ha collezionato 120 presenze e 37 gol con la maglia giallorossa, contribuendo alla vittoria della Conference League nel 2022. Nell'ultima stagione, 2024-25, ha giocato in prestito nel Milan. In bocca al lupo per il futuro, Tammy!".

