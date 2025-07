AS Roma Sustainability Social Camp: terminata la prima settimana per i bambini in condizioni di fragilità

Si è conclusa la prima settimana dei Sustainability Social Camp dell’AS Roma, riservato ai bambini che vivono in condizione di vulnerabilità economica e sociale. Il camp si è svolto dal 30 giugno al 4 luglio, all’interno del Circolo Sportivo Dabliu Eur. Le attività si sono differenziate ogni giorno, ognuno dedicato ad una specifica policy UEFA sulla sostenibilità per unire momenti di formazione alle attività sportive svolte sul campo:

"La prima settimana dei Sustainability Social Camp dell’AS Roma si è svolta dal 30 giugno al 4 luglio all’interno del Circolo Sportivo Dabliu Eur, dove diversi bambini che vivono in condizione di vulnerabilità economica e sociale segnalati dal Forum Terzo Settore Lazio APS, dalla Caritas di Roma, dalla Presidenza del Municipio IX e dalle parrocchie che fanno parte del community network del Club hanno potuto vivere un’esperienza ludica e formativa di qualità durante le vacanze estive. Un’iniziativa che è giunta alla sesta edizione e che può contare sul generoso contributo di HDI Assicurazioni, Insurance Partner del Club, per le necessarie coperture assicurative allo staff e ai partecipanti.

La novità di quest’anno è che ogni giorno trascorso dai bimbi al camp è stato dedicato a una specifica policy UEFA sulla sostenibilità ed è stato caratterizzato da attività didattiche svolte al mattino ed attività sportive e laboratori che hanno occupato i bambini durante il pomeriggio.

“Calcio per tutte le abilità” è stato l’argomento della giornata di apertura, quando i partecipanti hanno potuto incontrare i coach della Roma Blind Football e dell’AS Roma for Special, con tanto di amichevole dimostrativa a seguire.

Il giorno successivo, nel nome dell’uguaglianza e dell’inclusione, lezione per l’apprendimento della Lingua dei Segni grazie ad interpreti qualificati ed attività di verifica pratico formativa delle nozioni assimilate.

Mercoledì è stata la giornata dedicata alla lotta al razzismo e al bullismo, con un prezioso e qualificato intervento della Polizia di Stato con gli agenti della Polizia Postale, che hanno aggiunto ulteriore valore alle attività che il Club svolge da anni per contrastare questi fenomeni attraverso il progetto “A Scuola di Tifo”, in adesione alla campagna “No Bulli” promossa del Consiglio Regionale del Lazio. Nel pomeriggio, partita amichevole con la partecipazione della squadra della Liberi Nantes, formata da atleti rifugiati e richiedenti asilo.

L’emergenza climatica è stato il tema di giovedì 3 luglio, quando i rappresentanti dell’AMA hanno presentato ai bambini il programma “Waste Travel 360°” per coinvolgerli in un viaggio immersivo all’interno delle fabbriche del riciclo con l’obiettivo di stimolare la cultura dell’economia circolare.

tutela dei minori e dei giovani, con l’intervento dei volontari della Croce Rossa Italiana Comitato Municipio 9 di Roma che hanno condotto lezioni di primo soccorso ed altre attività pratico dimostrative. La giornata di chiusura è stata invece dedicata alla, con l’intervento dei volontari dellache hanno condotto lezioni di primo soccorso ed altre attività pratico dimostrative. Nella seconda settimana che inizierà lunedì 7 luglio, il programma proporrà altre iniziative all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della condivisione, secondo lo spirito che anima da sempre le attività del Club all’interno della propria community".

(asroma.com)

