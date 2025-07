Amichevoli: Roma-Cannes al Tre Fontane il 31 luglio, biglietti in vendita dalle 16:00 di oggi

La Roma ha ufficializzato l'amichevole contro il Cannes per giovedì 31 luglio alle ore 18:00. Il test si svolgerà al Tre Fontane aperto al pubblico, e la fase di vendita dei biglietti comincerà oggi, giovedì 24 luglio alle ore 16:00 per gli abbonati; da domani invece l'eventuale vendita libera. Di seguito il comunicato del club.

"Sarà un test in casa per la Roma, guidata da Gian Piero Gasperini per continuare la preparazione in vista della nuova stagione e anche per aprire le porte al nostro pubblico, dando la possibilità alle famiglie di vivere un pomeriggio giallorosso.

A partire dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 24 luglio, e fino alle ore 15:00 di venerdì 25, i biglietti (massimo 2 a transazione) potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori dell'abbonamento Serie A 2025/26. Sono previste agevolazioni per gli under 12. Non sarà disponibile il cambio utilizzatore.

L'eventuale vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di venerdì 25".

