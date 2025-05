AS Roma: Monster Energy nuovo Official Energy Drink Partner del Club, accordo pluriennale. Farà il suo esordio all'Olimpico in Roma-Fiorentina (COMUNICATO AS ROMA)

Nuova partnership per la Roma. Come annunciato dal club tramite un comunicato ufficiale, la società giallorossa ha trovato un accordo pluriennale con "Monster Energy", che diventa Official Energy Drink Partner del Club. Ecco la nota: "L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con Monster Energy, che diventa Official Energy Drink Partner del Club.

La forza e l’adrenalina di Monster Energy per l’AS Roma: nasce così una nuova entusiasmante partnership pluriennale che sintetizza lo spirito dinamico e ambizioso di due brand di fama internazionale. Monster Energy è da tempo protagonista nel panorama sportivo mondiale ed ha scelto di fare il suo esordio nel calcio italiano per promuovere i valori di energia, forza e resilienza insieme ad un team iconico e in costante crescita di popolarità come l’AS Roma. Un percorso condiviso che inizierà in maniera sorprendente allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Fiorentina, una partita che richiederà una carica extra di energia sia sul prato che sugli spalti. Monster Energy: protagonista nello sport Dal 2002, anno in cui è stato lanciato sul mercato, Monster Energy è diventato un listestyle brand e un marchio di energy drink riconosciuto a livello globale che vanta prestigiose collaborazioni con numerosi club sportivi professionistici, eventi e atleti di primissimo livello. Monster Energy è presente in tante importanti discipline sportive e crea connessioni profonde con i tifosi offrendogli esperienze speciali, autentiche e uniche". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE