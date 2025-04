Scontri pre-derby, la Roma: "Condanniamo ogni forma di violenza" (COMUNICATO)

In seguito agli scontri tra tifosi e con le forze dell'ordine avvenuti nelle ore precedenti al derby di ieri contro la Lazio, la Roma ha diramato una nota ufficiale per prendere posizione e condannare fermamente quanto accaduto.

Nella nota, il club giallorosso prende nettamente le distanze da ogni episodio di violenza, ribadendo il proprio impegno verso i principi di rispetto e fair play.

Di seguito il comunicato integrale pubblicato dalla Roma:

"L’AS Roma condanna fermamente ogni forma di violenza nello sport e tra i tifosi.

Il Club ribadisce con forza il proprio impegno nei confronti dei valori del rispetto, della civiltà e della leale competizione sportiva, sia dentro che fuori dal campo."

Una presa di posizione netta per ribadire i valori fondamentali del club e dissociarsi dagli episodi di violenza che hanno macchiato il pre-partita della stracittadina.

(asroma.com)

