UFFICIALE: Marazzotti ha rinnovato fino al 2027 (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Dopo i rinnovi di Mannini e Romano, la Roma blinda un altro talento della Primavera. Il centrocampista classe 2005, Fabrizio Marazzotti, ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Anche per lui, la Roma mantiene l'opzione per il prolungamento di un ulteriore anno. La società giallorossa ha così annunciato questo nuovo rinnovo nel settore giovanile: "L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Fabrizio Marazzotti fino al 2027 con opzione di prolungamento di un anno a favore del Club.

Classe 2005, il talentuoso centrocampista della Primavera è entrato nel settore giovanile romanista nel 2014, all'età di nove anni ed è pronto a vestirsi ancora di giallorosso.

In questa stagione si è confermato punto di riferimento tecnico e carismatico della nostra Primavera, con la quale ha già vinto una Supercoppa italiana nell'agosto 2023.

Congratulazioni, Fabrizio!"

(asroma.com)

