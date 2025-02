UFFICIALE: Dahl in prestito con diritto di riscatto al Benfica (COMUNICATO AS ROMA)

Con l'arrivo ufficiale di Salah-Eddine dal Twente la Roma nella notte ha confermato la conseguente partenza di Samuel Dahl, destinato al Benfica in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Benfica per la cessione a titolo temporaneo di Samuel Dahl. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato nella Capitale nel 2024, l'esterno svedese ha collezionato 3 presenze con la maglia giallorossa. Il Club augura a Samuel le migliori fortune per questa nuova avventura in Portogallo".

(asroma.com)

