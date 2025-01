UFFICIALE: Le Fée in prestito con obbligo condizionato al Sunderland. Il francese: "Felice di essere qui, conosco l'allenatore e mi aiuterà" (FOTO e COMUNICATO AS ROMA)

Arrivato in giallorosso durante lo scorso mercato estivo, Enzo Le Fée lascia la Roma e si trasferisce al Sunderland. Il francese passa al club inglese in prestito con obbligo di riscatto fissato a 24 milioni di euro condizionato alla promozione del club in Premier League. Il Sunderland ha annunciato l'ufficialità dell'arrivo di Le Fée sui social e con un comunicato in cui sono anche riportate le prime parole del centrocampista: "Sono molto felice di essere qui e sono emozionato di incontrare le persone. Ci sono alcuni volti noti come Wilson Isidor, Adil Aouchiche e Salis Abdul Samed. Conosco anche l'allenatore e so come vuole giocare, quindi sono sicuro che questo mi aiuterà. Ora devo solo dimostrarlo in campo. Penso che sia la cosa più importante e sono molto emozionato di giocare di fronte ai tifosi. Questo è un grande club. È normale e non vedo l'ora di iniziare".

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Enzo al Sunderland e ringraziamo la Roma per la collaborazione - ha detto il ds Kristjaan Speakman -. È un giocatore che conosciamo bene ed è un giocatore con cui Régis ha lavorato in precedenza. L'opportunità di acquisire un centrocampista di questo profilo, che capisce già come lavora il nostro allenatore, è una combinazione unica che dovevamo perseguire. Enzo è un talento eccezionale e crediamo che possa elevare il nostro livello nella seconda metà della stagione. Siamo lieti di aver rafforzato il nostro gruppo così presto nella finestra di mercato e non vediamo l'ora di lavorare con lui".

(safc.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

Anche la Roma ha annunciato la partenza di Le Fée:

"L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Sunderland per la cessione a titolo temporaneo di Enzo Le Fée.