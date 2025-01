UFFICIALE: Gollini è un nuovo giocatore della Roma, prenderà il numero 95 (COMUNICATO AS ROMA, FOTO e VIDEO)

Dopo l'arrivo nella Capitale in queste ultime ore, ora è arrivata anche l'ufficialità: Pierluigi Gollini saluta l'Atalanta e diventa il nuovo secondo portiere della Roma (al posto di Mathew Ryan). Il giocatore prenderà il numero 95 e questo è il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Pierluigi Gollini dall'Atalanta. Classe 1995, il portiere ha collezionato 139 presenze in Serie A vestendo le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Fiorentina, Napoli e Genoa. In giallorosso indosserà il numero 95. Benvenuto a Roma, Pierluigi!".

(asroma.com)

