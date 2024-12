Olimpico: da Roma-Parma torna la Toyota Fan Zone

Dopo la vittoria con la Sampdoria in Coppa Italia e la qualificazione al turno successivo, domenica alle 12.30 la Roma torna allo Stadio Olimpico per sfidare il Parma in campionato. Inoltre, proprio da Roma-Parma in poi torna una bella novità giallorossa: riaprirà, infatti, la Toyota Fan Zone:

Il 22 dicembre riapre l’area d’intrattenimento dedicata a tutti i tifosi giallorossi che si recano allo Stadio Olimpico.