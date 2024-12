Let's Play Together: la Roma rinnova il supporto verso gli atleti non vedenti (COMUNICATO)

Lo scorso 11 dicembre, alcuni giocatori della Primavera (Cristian Cama, Federico Coletta, Alessandro Di Nunzio, Mattia Mannini, Fabrizio Marazzotti e Filippo Reale) si sono ritrovati al CIP, Comitato Italiano Paralimpico, di via delle Tre Fontane per rinnovare il sostegno e l'impegno della Roma verso la Roma Blind Football, società modello di inclusività per tutti gli atleti non vedenti. Con loro anche Sebino Nela. I ragazzi della Primavera, per immedesimarsi nei giocatori della RBF, hanno indossato una mascherina e si sono misurati con le difficoltà che incontrano gli atleti non vedenti giocando con il pallone sonoro. Al termine della giornata, poi, doni dei giallorossi e un grosso in bocca al lupo per la stagione che la Roma Blind Football dovrà affrontare.

(asroma.com)

