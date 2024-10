AS Roma, in vendita il pack 4 partite: Atalanta, Lecce, Braga e Sampdoria con offerta derby (COMUNICATO)

Rispetto ai Pack precedenti, l'elemento del tutto nuovo è una "fase Derby". Chi lo acquisterà non avrà solo la possibilità di sostenere la Roma in 4 match, tra i quali quello contro l'Atalanta, a un prezzo vantaggioso, inferiore rispetto a quello che pagherebbe per il biglietto singolo. La Società ha infatti introdotto, per chi comprerà il Pack, la possibilità di accedere a una fase di prevendita con un prezzo dedicato per i tagliandi di Roma-Lazio, prima partita del 2025. Nelle settimane successive all’acquisto del Pack, chi lo avrà comprato riceverà massimo un codice coupon valido per singola transazione per un massimo di 4 biglietti".