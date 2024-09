AS Roma, ufficiale: rinnovato l'accordo con Q8 come Proud Partner del Club (COMUNICATO)

La Roma e Q8 ancora insieme. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, è ufficiale il rinnovo dell'accordo che il brand come Proud Partner del Club. Ecco la nota: "Impegno verso l'ambiente, valore sociale ed efficienza sono al centro della collaborazione tra l’AS Roma e Q8, che sarà ancora Proud Partner del Club.

Questa scelta sottolinea l'impegno condiviso di entrambi i brand nei confronti della sostenibilità e la loro volontà di fare concretamente la differenza, favorendo lo sviluppo e l'uso di biocarburanti avanzati e la creazione di valore sociale attraverso iniziative congiunte.

Lo scorso anno, i due partner hanno collaborato a un programma a beneficio del territorio, incentrato sulla sostenibilità ambientale e sul coinvolgimento della comunità.

Q8, in particolare, è impegnata verso un futuro sempre più sostenibile grazie alla proposta di soluzioni innovative e di carburanti alternativi. In questa direzione, Q8 ha consentito al Club di riscaldare il centro sportivo a Trigoria con Q8 HVO+, l’innovativo biocarburante avanzato e sostenibile che consente la riduzione delle emissioni di CO2 fino al 90% nell'intero ciclo di vita rispetto ai carburanti tradizionali. Inoltre, Q8 HVO+ è stato utilizzato anche per alimentare il pullman ufficiale del Club.

In linea con quanto realizzato la scorsa stagione, anche quest’anno la partnership tra Q8 e AS Roma vivrà attraverso iniziative di valore che ribadiranno ancora una volta l’impegno di entrambe le realtà a intraprendere un percorso verso la sostenibilità.

'Siamo entusiasti di sostenere la Roma e i suoi tifosi in questo percorso verso una mobilità sostenibile grazie al Q8 HVO+, che riduce significativamente l'impatto ambientale e rappresenta il risultato della nostra continua ricerca e innovazione', ha dichiarato Fabio Curtacci, Retail & Marketing Director di Q8 Italia. 'Condividiamo con AS Roma la convinzione che le imprese debbano giocare un ruolo fondamentale nella comunità facendo squadra, e siamo orgogliosi di aver pianificato insieme iniziative di valore sociale per supportare il territorio in cui operiamo'".

(asroma.com)

