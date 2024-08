UFFICIALE: Koné arriva in prestito con obbligo di riscatto. Indosserà la 17

Manu Koné è un giocatore della Roma. L'annuncio arriva alle 23.19 confermando l'arrivo del centrocampista francese alle dipendenze di Daniele De Rossi. L'annuncio sui social del club giallorosso vede il classe 2001 vestire la maglia giallorossa e regala un sorriso ai tifosi romanisti nell'ultimo giorno di mercato.

Questo il comunicato del club giallorosso:

L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto di Manu Koné. Il centrocampista – classe 2001 – arriva dal Borussia Moenchengladbach, squadra in cui militava dal 2021. Nella sua carriera, inoltre, ha vestito la maglia del Tolosa. Con la nazionale francese, Koné ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024, vincendo la medaglia d’argento. Fa parte, inoltre, della selezione maggiore guidata da Didier Deschamps. In giallorosso vestirà la maglia numero 17. Benvenuto a Roma, Manu!

(asroma.com)

Il saluto di Manu Kone ai tifosi giallorossi:

Dopo quanto accaduto per Danso, i tifosi giallorossi trattenevano il fiato in attesa dell'ufficializzazione dell'acquisto di Manu Koné. L'ansia si è potuta sciogliere intorno alle 22.30, quando sul sito della Lega di Serie A è comparso l'aggiornamento che riportava come Kone Kouadio Emmanuel Boris, questo il nome completo, fosse passato a titolo definitivo dal Borussia Mönchengladbach alla Roma.

(legaseriea.it)

