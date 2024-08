UFFICIALE: Abraham in prestito al Milan. Maglia numero 90 per l'inglese

Poco dopo l'ufficialità di Saelemaekers, arriva anche quella relativa al passaggio di Tammy Abraham al Milan. Questa la nota pubblicata dal club giallorosso sul proprio sito ufficiale:

L’AS Roma comunica di aver ceduto Tammy Abraham al Milan, in prestito. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2021 dal Chelsea, l'attaccante inglese ha totalizzato 120 presenze e 37 gol, contribuendo alla vittoria della Conference League 2021-22. Il Club augura a Tammy le migliori fortune per questa nuova avventura.

(asroma.com)

Al quale poi ha fatto eco anche il comunicato del Milan in cui si legge come Abraham indosserà la maglia numero 90.