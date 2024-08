Terza maglia AS Roma: Dybala sarà presente oggi al Roma Store di Via del Corso (COMUNICATO AS ROMA)

Dopo l'uscita sui vari profili social della terza maglia della Roma targata Adidas, per la presentazione ufficiale è prevista una grande novità: oggi Paulo Dybala sarà infatti presente al Roma Store di Via del Corso 26-27 per un meet&greet con i tifosi giallorossi, in occasione proprio del lancio del nuovo kit giallorosso. Questo il comunicato ufficiale del club: "Per celebrare il lancio della terza maglia adidas, mercoledì 28 agosto Paulo Dybala sarà protagonista di un meet&greet con i tifosi all’AS Roma Store di Via del Corso 26-27. I primi 60 tifosi che si presenteranno in negozio il giorno stesso dalle 10 alle 13, riceveranno un voucher personale di accesso, valido fino a due persone, che potrà essere utilizzato dalle 14.30 alle 15.30 per incontrare il calciatore, farsi autografare un prodotto ufficiale AS Roma e/o scattare una foto con lui. I tifosi potranno acquistare la nuova maglia e tutti gli altri prodotti fino alle ore 13, poi il negozio chiuderà al pubblico per riaprire ad evento concluso".

(asroma.com)

