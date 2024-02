Roma: IBL Banca diventa Official Banking partner del club (COMUNICATO)

L’efficienza e l’affidabilità di IBL Banca scendono in campo al fianco della società giallorossa come Official Banking Partner nella categoria Centurion.

L’accordo coinvolge sia la prima squadra maschile del Club sia quella femminile - Campione d'Italia nella stagione 2022-23. Le due realtà sono accomunate dalla vicinanza storica e geografica, e condividono gli stessi valori di eccellenza e leadership nei propri settori di riferimento.

A unire l’AS Roma e IBL Banca è soprattutto il loro anno di fondazione, il 1927, e il luogo in cui hanno mosso i loro primi passi: la città di Roma, condividendo quasi un secolo di storia e un percorso di sviluppo ad ampio raggio, mantenendo sempre il legame con il territorio.

La partnership legherà le due società con un accordo pluriennale e vedrà la presenza del marchio IBL Banca in occasione delle partite allo Stadio Olimpico.

Il brand dell’istituto bancario – con punti in tutta Italia – sarà presente anche al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria e allo stadio Tre Fontane.

Saranno inoltre messe a punto attività speciali in giornate dedicate, rivolte sia ai clienti della banca sia a tutti i tifosi romanisti.

"IBL Banca è sinonimo di Roma e rappresenta un'istituzione iconica, nella Città Eterna e in tutta Italia. Il nostro approccio e la nostra identità storica in comune rendono questa collaborazione ancora più spontanea", ha dichiarato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell'AS Roma.

"L’accordo con l'AS Roma è in linea con la nostra attenzione verso il mondo dello sport, unico nella sua capacità di creare aggregazione e coinvolgere generazioni di appassionati. Si tratta di un esordio importante per IBL Banca, siamo davvero entusiasti di essere al fianco di un Club con una lunga storia e una forte identità e di un pubblico che segue la squadra con un attaccamento fuori dal comune. Da oggi siamo partner di una realtà con la quale condividiamo non solo l'anno di nascita, ma anche il legame con la città di Roma e la vicinanza al territorio”, ha dichiarato Simone Lancioni, Responsabile Marketing e Advertising di IBL Banca.

