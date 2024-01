UFFICIALE: Solbakken in prestito all'Urawa Reds (COMUNICATO AS ROMA)

Le indiscrezioni sull'affare circolavano da giorni e questa mattina hanno trovato i crismi dell'ufficialità: Ola Solbakken proseguirà la sua stagione in Giappone, all'Urawa Reds che lo accoglierà in prestito. Dopo l'arrivo a Roma un anno fa, l'attaccante esterno proveniente dal Bodo era passato all'Olympiakos sempre a titolo temporaneo. Questa la nota ufficiale del club giallorosso:

L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken. Solbakken, arrivato alla Roma nel gennaio del 2023, ha collezionato 15 presenze e 1 gol in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo all’Olympiakos a settembre scorso. Il Club augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Giappone.

(asroma.com)

