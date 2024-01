Roma Femminile: arriva Sonstevold dall'Inter. Contratto fino al 2025

La Roma Femminile da oggi potrà contare su Anja Sonstevold, che ha firmato un contratto col club giallorosso fino al 30 giugno del 2025 dopo un passato all'Inter. Questa la nota ufficiale pubblicata dalla società romanista:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Anja Sonstevold. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025. Anja è un terzino di grande esperienza e conosce bene la Serie A. Infatti arriva dall’Inter con cui ha iniziato la stagione in corso e disputato i precedenti due campionati.

“È un grande onore essere qui, sono veramente felice. Appena ho ricevuto la chiamata non ho avuto nessun dubbio a scegliere la Roma, la migliore squadra in Italia in queste ultime stagioni”, ha dichiarato la calciatrice norvegese. Con la maglia del LSK Kvinner, ha vinto cinque Campionati norvegesi e quattro Coppe di Norvegia. La classe '92 ha difeso la maglia della Norvegia al Mondiale in Australia e Nuova Zelanda.

“Diamo un caloroso benvenuto ad Anja, una calciatrice che stavamo cercando, esperta che già conosce il nostro campionato”, ha dichiarato l’Head of Women's Football Betty Bavagnoli. "Non abbiamo nessun dubbio sul fatto che Anja potrà contribuire fin da subito ad aiutare la squadra in vista dei numerosi impegni che ci attendono”. Benvenuta alla Roma, Anja!

(asroma.com)

